Nella foresta di Giovannoni | Così una cartolaia decise gli omini del Girotondo

nella foresta di Giovannoni, tra creatività e magia, Stefano trasforma uno storico edificio industriale nel suo regno di design, un luogo dove l’immaginazione prende vita e ogni dettaglio racconta una storia affascinante. Qui, tra ometti, giraffe incantate e conigli colorati, nasce il suo mondo unico, capace di sorprendere e ispirare. Un viaggio nel cuore dell’arte e della fantasia, dove ogni elemento invita a scoprire nuove emozioni.

Una giraffa dall'aria incantata sostiene un lampadario classico in stile Maria Teresa. Conigli di tutte le misure e colori come sedute. Piccole rane blu e verdi ad illuminare le sue idee. È così che accoglie gli ospiti nella sua residenza-studio il Re Mida del design: Stefano Giovannoni. Iniziamo dal luogo, un tipico edificio industriale a mattoncini rossi in una delle più belle zone di Milano, quello dove vive e lavora. "Acquistai questo immobile di via Stendhal, una ex fabbrica di turbine, nel 1999 per adibirlo a studio-abitazione-show room". Appassionato di design sin da ragazzo? "Da ancor prima.