Nella fattoria esotica di Bellagio testuggini e pappagalli tutelati e mai denunciati | scatta il sequestro dei carabinieri forestali

Bellagio (Como), 10 giugno 2025 – In mezzo a una vera fattoria di animali delle più svariate specie, c’erano anche due Testuggini di Hermann e un pappagallo di razza Parrocchetto dal groppone rosso. Tutti sprovvisti di marcaggio e senza l’obbligatoria documentazione che ne dimostrava l’acquisizione legale. I tre esemplari sono stati sequestrati dai carabinieri forestali di Asso e dal Nucleo Cites di Ponte Chiasso, che nei giorni scorsi hanno fatto un accertamento all’interno di una proprietà di Bellagio, assieme ad Ats Insubria. Sono stati collocati in un centro specialistico autorizzato, in attesa della confisca e della definitiva assegnazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it