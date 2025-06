nel mondo gravina la scelta degli alleati conta quanto quella degli allenatori

Nel mondo del calcio, la leadership di Gabriele Gravina si distingue per la sua determinazione e resilienza. Resistente a dossieraggi, insulti e attacchi bipartisan, ha dimostrato che la scelta degli alleati è tanto cruciale quanto quella degli allenatori. In un contesto dove ogni mossa conta, Gravina ha saputo mantenere saldo il timone, sfidando le tempeste di polemiche e critiche. E così, il suo percorso continua a sorprendere e ispirare.

Ha resistito a dossieraggi, insulti, attacchi bipartisan e hashtag di tendenza. In tanti hanno provato a far cadere Gabriele Gravina: il Coni, la Lega Calcio, la politica, opinionisti e hater.