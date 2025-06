Nel Cremasco poca voglia di votare

Nel cremasco si registra una scarsa partecipazione alle urne, con percentuali di voto inferiori rispetto alla media regionale e provinciale. La voglia di esprimere il proprio diritto democratico sembra spegnersi tra cittadini e paesi, tra cui spiccano Pianengo e Ripalta Arpina, con differenze significative in termini di affluenza. Questa tendenza solleva dubbi sul coinvolgimento civico e sulle motivazioni che spingono gli elettori a preferire l’astensione. Una riflessione che ci invita a comprendere meglio le ragioni di questa sfiducia.

In provincia di Cremona la percentuale di votanti è stata inferiore di circa tre punti rispetto a quella regionale (30.7% contro 27.84%). NĂ© può consolare che Pianengo sia stato il paese della provincia con la percentuale di votanti maggiore, il 37.05%, subito pareggiata da Ripalta Arpina, dove si è arrivati solo al 18.25%; peggio di così solo Corte de Cortesi, col 16.62%. A Crema al voto è andato il 31.73%, mentre Cremona si è fermata al 30.37% e Casalmaggiore al 28.78%. Tra i borghi piĂą numerosi, Castelleone ha contato alle urne solo il 23.95%, Soncino il 23.77%, Soresina il 23.76%, Rivolta d’Adda il 28. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel Cremasco poca voglia di votare

