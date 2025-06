Nel 101° anniversario della morte di Giacomo Matteotti i socialdemocratici rilanciano il comitato d’onore

Nel centenario della tragica scomparsa di Giacomo Matteotti, i socialdemocratici riscoprono il suo esempio di coraggio e impegno. In tutta la Sicilia, iniziative commemorative rinnovano il ricordo del martire del socialismo democratico, sottolineando l’attualità dei suoi valori e il ruolo fondamentale nella nostra storia. Un gesto che rafforza la memoria collettiva e invita a riflettere sull’importanza di difendere la democrazia e i principi di libertà .

Centouno anni dopo l'uccisione di Giacomo Matteotti da parte degli assassini fascisti, i Socialdemocratici di Sd hanno ricordato con iniziative in tutta la Sicilia il martire del socialismo democratico e riformista, che fu segretario di quel Psu in cui militarono, tra gli altri, Filippo Turati.

Una conferenza per approfondire la personalitĂ e la vita di Giacomo Matteotti - di un'epoca segnata da tensioni politiche e sociali. La conferenza offrirĂ spunti di riflessione sulla vita di Matteotti, il suo impegno per la giustizia sociale e le conseguenze del suo omicidio per l'Italia.

