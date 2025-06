Nei WINDTRE STORE torna l’attivazione gratuita del 5G

Roma, 10 giugno 2025 – WINDTRE rilancia l'iniziativa di extra care dedicata ai propri clienti offrendo nuovamente l'attivazione gratuita del servizio 5G presso tutti i WINDTRE Store fino 4 luglio. Il 5G offre una serie di vantaggi che possono accompagnare e migliorare la nostra vita quotidiana, per esempio avere connessioni più rapide, anche in luoghi affollati come stadi, concerti ed eventi. Inoltre, la rete 5G permette di fare più cose senza rallentamenti, connettere tanti dispositivi in maniera affidabile, con ottime prestazioni per giocare on line e per guardare e postare foto e video di qualità anche in 4k.

WINDTRE MIA Super Fibra: attivazione gratis in promo per FTTH Open Fiber fino a 2,5 Gbps Partecipa alla discussione

