Negoziati a Londra mentre infuria la guerra commerciale tra Usa e Cina

In un contesto di crescente tensione globale, i negoziati tra USA e Cina a Londra rappresentano un momento cruciale per definire il futuro delle relazioni commerciali mondiali. Mentre infuria la guerra commerciale tra le due potenze, le discussioni presso Lancaster House si rivelano fondamentali per scongiurare escalation e trovare un equilibrio diplomatico. La sfida è aperta: riusciranno le diplomazie a trasformare questa crisi in un’opportunità di dialogo e cooperazione?

Proseguono "proficuamente" i colloqui sino-americani sui dazi. Ieri, a Lancaster House, la sede londinese messa a disposizione dal premier britannico Starmer, le delegazioni americana e cinese hanno proseguito fino al

