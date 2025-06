negli asili nido ci sono 165 posti disponibili

Sei alla ricerca di un posto sicuro e stimolante per il tuo bambino? Gli asili nido comunali di Assisi offrono 165 posti distribuiti tra quattro sedi: Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Le iscrizioni, aperte fino al 22 giugno, privilegiano i residenti di Assisi tra 3 mesi e 3 anni. Se resteranno posti liberi, si considereranno le richieste di altri bambini.

Asili nido comunali, sono 165 i posti disponibili, nelle quattro sedi situate a Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto e da ieri, sino al 22 giugno, sono aperte le iscrizioni. Il servizio, viene evidenziato, è rivolto in via prioritaria a bambine e bambini fra 3 mesi e 3 anni, residenti nel comune di Assisi. Qualora però si verifichi un esubero di posti disponibili, rispetto alle richieste di quest'ultimi, saranno ammessi alla frequenza anche bimbi non residenti in città, che abbiano almeno un genitore residente in uno dei comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) o in un comune contermine, che presti attività lavorativa nel territorio del comune di Assisi oppure che abbiano un nonno residente ad Assisi.