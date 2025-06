Negati i domiciliari finisce in carcere a 94 anni Ecco per quale reato

Un anziano di 94 anni, condannato a 4 anni e 8 mesi per un reato commesso 15 anni fa, perde i domiciliari e finisce in carcere. La sua richiesta di differimento della pena, motivata dalla fragile salute, è stata respinta dal giudice di Sorveglianza, sollevando dubbi sulle implicazioni etiche e legali di questa decisione. Un caso che apre un dibattito importante sul rispetto dei diritti umani e sulla giustizia in età avanzata.

L'anziano è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per un illecito avvenuto 15 anni fa. Il suo legale ha chiesto il differimento pena per motivi di salute, ma il giudice di Sorveglianza ha respinto l'istanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Negati i domiciliari, finisce in carcere a 94 anni. Ecco per quale reato

