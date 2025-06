Né quorum né messaggio né campo Il flop act del centrosinistra

Né quorum né messaggio né campo. Il flop act del centrosinistra

Il csx voleva raggiungere il quorum, non c'è riuscito. In assenza del quorum voleva mandare un messaggio al governo, non c'è riuscito. In assenza del messaggio, voleva dimostrare di sapere allargare il suo bacino, rispetto al 2022, e non è successo. Flop act. Partecipa alla discussione

