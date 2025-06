Ne ho le scatole piene delle polemiche E basta cavolo Vado lì per sparare le mie note di pace | così Albano sul suo concerto in Russia

Albano Carrisi non si lascia intimidire dalle polemiche e sceglie di rispondere con il cuore aperto, portando un messaggio di pace in un mondo spesso diviso. Con coraggio e determinazione, l’artista annuncia che continuerà a cantare per la pace, senza paura delle critiche. La sua voce è un richiamo alla solidarietà e all’umanità, perché in fondo, la musica può davvero fare la differenza. Ed è proprio questo che conta.

“ Le polemiche per il mio concerto a San Pietroburgo? Ne ho le scatole piene. E basta, cavolo. Piuttosto che avere paura è meglio avere il coraggio di vivere. Qui c’è fame di pace. Chi non lo capisce, pazienza, io andrò a sparare le mie note di pace. L’ho sempre fatto e lo farò sempre “. Con queste parole, ai microfoni della trasmissione Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, Albano Carrisi replica alle critiche sollevate dopo l’annuncio del suo imminente ritorno in Russia, dove si esibirà insieme a Iva Zanicchi il prossimo 20 giugno. Il cantante pugliese chiarisce che l’evento è stato organizzato da un’azienda italo-russa e programmato già quattro mesi fa, su iniziativa del suo impresario locale – “uno che se ne intende, e che è dentro le cose”, sottolinea – lo stesso che, come rivelato all’Ansa, gli ha fatto cantare in passato per ben quattro volte davanti a Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ne ho le scatole piene delle polemiche. E basta, cavolo. Vado lì per sparare le mie note di pace”: così Albano sul suo concerto in Russia

