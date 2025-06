Ndoye Juventus è lui il sogno! Piace molto a Tudor | svelata la posizione del Bologna che segue questo bianconero Possibile scambio?

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il sogno Ndoye, apprezzato da Tudor come potenziale protagonista. La suggestione di uno scambio con il Bologna, che segue con interesse Miretti, apre nuovi scenari sorprendenti. Le ultime indiscrezioni svelano un possibile colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il volto dei bianconeri. Chi sarà a fare il passo decisivo? Restate sintonizzati, perché il mercato è pronto a sorprenderci ancora.

Ndoye Juventus, è lui il sogno! Piace molto a Tudor: le ultimissime sulle possibili mosse dei bianconeri. Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato le possibili mosse del calciomercato Juve tramite il proprio profilo X soffermandosi su Ndoye, calciatore del Bologna che piace molto a Tudor. Allo stesso tempo, ai felsinei piace il centrocampista bianconero Miretti. PAROLE – «Il Bologna è tornato sulle tracce di Miretti, il sogno della Juventus è Ndoye (piace molto a Tudor) ma per il momento è difficile per via della concorrenza». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndoye Juventus, è lui il sogno! Piace molto a Tudor: svelata la posizione del Bologna che segue questo bianconero. Possibile scambio?

In questa notizia si parla di: Ndoye Juventus Sogno Piace

Ndoye Juventus, anche i bianconeri in corsa per l’ala del Bologna! Prezzo e concorrenza, tutti i dettagli - La Juventus si inserisce nella corsa per Ndoye, l’ala del Bologna, con dettagli su prezzo e concorrenza.

Il #Bologna è tornato sulle tracce di #Miretti, il sogno della #Juventus è #Ndoye (piace molto a #Tudor) ma per il momento è difficile per via della concorrenza. #Calciomercato Partecipa alla discussione

#Bologna is back again on #Miretti, the dream of #Juventus is #Ndoye (he is liked a lot by #Tudor) but at the moment it is difficult due to competition. #Calciomercato [@GiovaAlbanese] Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Tuttosport - Juventus, occhi su Dan Ndoye ma attenzione alla concorrenza; Mercato Juve, il Bologna fissa il prezzo per Ndoye: l’esterno piace anche a… Conte; Milan, la lista di Tare: Ndoye, Lucca, Gila e il sogno Milinkovic-Savic.

Juve, piace Ndoye del Bologna: Mbangula possibile contropartita tecnica - Nonostante un rendimento non sempre sotto i riflettori mediatici, Ndoye ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed esteri, ma la Juventus sembra voler fare sul serio.

Ndoye piace a tutti: Conte lo voleva a gennaio, la Juve c'è. United alla finestra - Cristiano Giuntoli lo ha seguito da vicino, con gli scout della Juve che lo hanno osservato ...

Juventus, Ndoye piacerebbe a Conte: il Bologna chiede 40 milioni - Tra i primi nomi finiti sul taccuino del club spicca quello di Dan Ndoye, esterno offensivo ...