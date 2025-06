Nazismo e antisemitismo in rete | perquisito un 14enne pordenonese

Un'inquietante indagine svela come il web possa diventare terreno fertile per l'estremismo. Tra le persone coinvolte, anche un ragazzo di soli 14 anni del Pordenonese, coinvolto in un'indagine che mira a contrastare la diffusione di propaganda nazista e antisemitica. La perquisizione, avvenuta tra Como e il Friuli Venezia Giulia, evidenzia l'importanza di una vigilanza costante e di interventi decisi contro il fenomeno. La lotta all’odio online è una sfida che richiede il coinvolgimento di tutti noi.

C'è anche un ragazzo di 14 anni del Pordenonese tra le persone coinvolte nell'indagine legata a un gruppo dedito alla propaganda e all’istigazione all’odio razziale. La perquisizione è avvenuta nella giornata di martedì 10 giugno a Como e in Friuli Venezia Giulia su esplicita richiesta della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Nazismo e antisemitismo in rete: perquisito un 14enne pordenonese

Approfondimenti da altre fonti

Nazismo e antisemitismo in rete: perquisito un 14enne pordenonese.

Incitamento all’odio razziale: perquisito un 14enne pordenonese - Attraverso il web e le principali reti di messaggistica online.

Pd, Schlein: "Vittima di antisemitismo in Rete per naso e cognome" - Perché non è un 'naso ebreo Schlein' che ho ereditato da mio padre, come scrivono i razzisti nella rete.