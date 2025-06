Nazionale senza ct | Ranieri rinuncia adesso Pioli è in pole I possibili candidati

La confusione in FederCalcio continua a regnare sovrana, tra rinunce improvvise e scelte ancora da definire. Dopo l’epilogo di Ranieri e le novità su Pioli, il quadro del ruolo di commissario tecnico si fa sempre più incerto, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza una guida chiara. In questo scenario caotico, la domanda che aleggia è: chi guiderà finalmente la Nazionale verso un futuro di successi?

La volontà di Luciano Spalletti di proseguire, poi l’esonero comunicatogli dal presidente Figc Gabriele Gravina a 24 ore da un match importantissimo. E poi ancora Claudio Ranieri favorito, ormai ct in pectore, che annuncia la clamorosa rinuncia. Tutto da rifare. Nel mezzo una tremenda sconfitta contro la Norvegia e una triste vittoria contro la Moldova. La confusione in FederCalcio continua a regnare sovrana. Alla figuraccia in campo è seguita quella gestionale. Ma d’altronde i due aspetti sono collegati. Adesso Gravina è spalle al muro, devo trovare un Piano C per pregare di andare ai Mondiali: il favorito per succedere a Luciano Spalletti diventa Stefano Pioli, al momento tecnico dell’ Al Nassr ma già obiettivo della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it