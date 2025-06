nazionale rebus allenatore tutte le strade portano a pioli ma si parla anche di un mancini bis

Tutte le strade portano a Pioli, ma il nome di un Mancini bis affiora con insistenza. La decisione di Ranieri di lasciare la panchina azzurra apre uno scenario incerto e urgente, dove la scelta del nuovo allenatore diventa una priorità assoluta. La Nazionale ha bisogno di una svolta rapida e incisiva, perché ogni secondo conta in questa fase delicata. Ma chi sarà il vero candidato a guidare gli azzurri nel futuro?

