Nazionale nel caos | Ranieri rinuncia prende quota l’ipotesi di Pioli al posto di Spalletti

La Nazionale di calcio si trova in un momento di grande incertezza, tra crisi e cambiamenti imminenti. La recente vittoria contro la Moldavia non ha placato le acque agitate, e con Ranieri che rifiuta l’incarico, la pista Pioli si fa sempre più concreta. Il futuro degli azzurri dipende da decisioni cruciali, mentre il cuore dei tifosi batte per un rilancio deciso e convincente. La strada verso una nuova era è tutta da scrivere.

La nazionale di calcio è sempre più nel caos. Nemmeno la striminzita e sofferta vittoria di Reggio Emilia contro la Moldavia, coincisa nel giorno dell’addio di Luciano Spalletti, restituisce pace alla compagine azzurra. Claudio Ranieri, invocato a furor di popolo come successore del tecnico toscano, ha declinato l’invito di Gabriele Gravina. Che ora cerca di virare su Stefano Pioli, campione d’Italia con il Milan il 2022 e reduce da una ricca esperienza araba. Il no di Sir Claudio e il futuro della Nazionale. Gravina avrebbe voluto Ranieri per un anno. Il tempo di qualificarsi (cosa tutt’altro che scontata ad oggi) per i mondiali 2026, cercando subito dopo un nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nazionale nel caos: Ranieri rinuncia, prende quota l’ipotesi di Pioli al posto di Spalletti

In questa notizia si parla di: Nazionale Caos Ranieri Spalletti

Serie B e C, è caos! Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale su Brescia, Trapani, Foggia, Messina e Triestina - Il caos scuote la Serie B e C dopo le recenti decisioni del Tribunale Federale Nazionale che coinvolgono Brescia, Trapani, Foggia, Messina e Triestina.

#Italia, via #Spalletti ma Claudio non si tocca Caos #Nazionale, Luciano annuncia: «Lascio dopo la Moldavia». #Ranieri, tra i papabili, deve onorare l’impegno con la #Roma ? @lorenzo_lat87 #ASRoma Partecipa alla discussione

Dopo l'esonero di #Spalletti, incassato un no pesante da Claudio #Ranieri. Ora #Gravina deve sviscerare seconde, terze e quarte scelte. Anche questo è un fallimento di un progetto mai nato. Come quando ha scelto il post Bertolini dell'Italia Femminile. CAOS Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Caos Nazionale, dopo le dimissioni di Luciano Spalletti da ct Claudio Ranieri rifiuta la panchina degli Azzurri; Nazionale nel caos: Ranieri rinuncia, prende quota l’ipotesi di Pioli al posto di Spalletti; Crisi Italia diretta: scenari, ipotesi e reazioni. Le mosse di Gravina dopo il no di Ranieri.

Incognita Nazionale: dopo il no di Ranieri, è caos panchina: cosa succede adesso? Pressing su Pioli - Con un messaggio nella notte, dopo la Moldova, Claudio Ranieri ha gentilmente, ma a sorpresa, declinato la proposta federale.

Caos Nazionale, Gravina spiazzato: Malagò, ora intervenga il Coni - La rinuncia di Ranieri all’incarico di ct, a dimostrazione che la Federazione non fosse già sicura della sua accettazione, è un nuovo, grave errore nella gestione della crisi.

Caos Nazionale, dopo le dimissioni di Luciano Spalletti da ct Claudio Ranieri rifiuta la panchina degli Azzurri - L’ex allenatore della Roma – dove ha ottenuto 19 risultati utili consecutivi nella scorsa stagione – era ...