Nazionale Materazzi si sbilancia sul nuovo ct e fa tre nomi | Sono perfetti Amelia | Cannavaro è la soluzione ideale

Marco Materazzi si sbilancia sul futuro del calcio italiano, suggerendo tre nomi che potrebbero rivoluzionare la nazionale: Cannavaro, Gattuso e De Rossi. Parole di un campione che conosce bene il valore e l’esperienza di questi ex calciatori, considerati la soluzione ideale per portare energia e novità sotto la guida del nuovo CT. Ma chi sarà davvero il prescelto? Restate con noi per scoprire le ultime novità .

“Senza metterli in ordine di capacitĂ o preferenza ma per me Cannavaro, Gattuso e De Rossi sono perfetti per sostituire Spalletti: porterebbero finalmente una ventata nuova, poi conoscono bene l’ambiente ma soprattutto hanno fatto la storia”. Parola di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter tra le tante. Il campione del mondo nel 2006 ha commentato all’Adnkronos la scelta sul nuovo CT che succederĂ a Spalletti dopo il rifiuto di Claudio Ranieri e di Stefano Pioli. “In un momento difficile come questo non si può cercare un colpevole, non bisogna dare la colpa ai giocatori o all’allenatore: non è mai colpa di qualcuno in particolare, bisogna rimanere uniti per il bene della Nazionale perchĂ© quando siamo uniti siamo piĂą forti”, ha poi concluso Marco Materazzi parlando del momento di confusione che vive la nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nazionale, Materazzi si sbilancia sul nuovo ct e fa tre nomi: “Sono perfetti”. Amelia: “Cannavaro è la soluzione ideale”

In questa notizia si parla di: materazzi - sono - perfetti - cannavaro

