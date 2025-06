Nazionale il post Spalletti che non sarà un post Gravina

Il mondo del calcio italiano si prepara a una svolta: il post Spalletti promette di essere diverso da quello di Gravina, segnando un nuovo inizio per la Nazionale. Con entusiasmo e determinazione, il nuovo tecnico punta a invertire la rotta di un sistema spesso criticato, senza mai scadere in commenti negativi su Gravina stesso. È il momento di credere nel cambiamento e nel futuro del nostro calcio, che può risorgere dalle proprie ceneri.

Nessun commento negativo sul presidente Figc, verrà un tecnico che non invertirà la rotta di un calcio malato ma miliardario L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nazionale, il post Spalletti che non sarà un post Gravina

In questa notizia si parla di: Post Nazionale Spalletti Sarà

Lo sfogo di Baldini sulla Nazionale fa il giro del web, anche Matteo Salvini dedica un post [VIDEO] - lo sfogo acceso sulla nazionale, che ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Ora è ufficiale: Luciano #Spalletti non sarà più il commissario tecnico dell’#Italia. La decisione è stata presa dal Presidente della #FIGC Gabriele #Gravina Chi vorreste al suo posto? #Nazionale Partecipa alla discussione

Calcio, Claudio Ranieri ha rinunciato al ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana: non sarà lui il successore di Luciano Spalletti @ultimoranet Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore dell’Italia; Nazionale, il post Spalletti che non sarà un post Gravina; Post Spalletti, Ranieri in pole come nuovo Ct.