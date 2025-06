Nazionale | Gravina chiama Gattuso Pioli verso la Fiorentina Mancini sarebbe pronto ma non lo vogliono

Nazionali, un nuovo capitolo si apre: Gravina tenta di convincere Gattuso e Pioli per la panchina azzurra, ma le sfide non mancano. Con Mancini pronto a tornare in azione e il rispetto dei club al centro delle decisioni, l’Italia cerca il profilo giusto per rilanciare la Nazionale. La partita si fa interessante: tra tensioni, alleanze e strategie, il futuro degli Azzurri si decide ora. Riusciranno Gravina e la federazione a trovare l’intesa vincente?

Dopo il no di Ranieri, il presidente federale, Gabriele Gravina, avrebbe voluto puntare su Stefano Pioli. Due i problemi: la Nazionale paga meno di un club e poi dopo aver sbattuto sulla Roma di Friedkin, Gravina preferisce n on entrare in rotta di collisione con la Fiorentina, che spera di portare in panchina l'ex allenatore dei tempi di Della Valle. E allora? Spunta il nome di Rino Gattuso, a quanto pare giĂ contattato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nazionale: Gravina chiama Gattuso. Pioli verso la Fiorentina. Mancini sarebbe pronto ma non lo vogliono

Ultim'ora sulla Nazionale: anche Pioli rifiuta, ora Gravina va dritto sull'ex Napoli Gattuso Partecipa alla discussione

L’obiettivo di #Gravina sarebbe #Ranieri, ma la pista più percorribile porta a #Pioli. In lizza anche i nomi di #DeRossi, #Cannavaro e #Gattuso #Nazionale #Azzurri #Italia Partecipa alla discussione

