Nazionale due ex Napoli in corsa per la successione di Spalletti | le ipotesi

succedere a Spalletti sulla panchina azzurra, aprendo un nuovo capitolo nella storia della Nazionale italiana. Con esperienze diverse e carriere illuminate da successi, Gattuso e Cannavaro sono ora pronti a scrivere il loro nome nelle prossime pagine di questa sfida prestigiosa. La loro candidatura rappresenta un mix di passione, competenza e amore per il calcio italiano, accendendo l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. La scelta finale potrebbe davvero cambiare il volto della nostra Nazionale.

Tra un ex Napoli che lascia (Spalletti) e un altro che declina l'offerta della Figc (Ranieri), nelle ultime ore la corsa al ruolo di nuovo commissario tecnico dell'Italia sembra riguardare altri due ex azzurri. Gennaro Gattuso e Fabio Cannavaro, infatti, sono tra i principali candidati a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Nazionale, due ex Napoli in corsa per la successione di Spalletti: le ipotesi

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

Gravina e Spalletti a casa per non compromettere, dopo il flop all'Europeo, anche il Mondiale: l'avevo scritto un anno fa enumerando tutte le loro nefandezze, naturalmente nel silenzio dei più L'1 luglio scorso, subito dopo Svizzera-Italia 2-0 e il naufragio azzur Partecipa alla discussione

In bocca al lupo Mister #Spalletti #ctnazionale #ctitalia Partecipa alla discussione

