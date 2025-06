Nazionale dopo il no di Ranieri è caccia al nuovo Ct | favorito l’ex campione del mondo 2006

Dopo il rifiuto di Ranieri, la corsa per il nuovo commissario tecnico della Nazionale si infiamma: tra i candidati, spicca sempre di più Rino Gattuso, ex campione del mondo 2006, stimato da tifosi e addetti ai lavori. La scelta si fa urgente, ma le trattative sono ancora in corso: chi guiderà l’Italia verso nuovi traguardi? Restate sintonizzati, perché il futuro azzurro si sta delineando rapidamente.

La Federazione ha deciso di puntare, per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, su una figura che unisca tifosi e addetti ai lavori: il favorito è sempre più Rino Gattuso. Claudio Ranieri ha detto no, perché preferisce onorare l’impegno preso con la Roma e i Friedkin, che, comunque, gli avevano dato il via libera. Stefano Pioli, che avrebbe già un accordo verbale per il suo ritorno alla Fiorentina, deve ancora liberarsi dall’Al-Nassr, ha perso posizioni in una classifica in cui in pole, adesso, c’è un ex campione del Mondo. Uno di quelli che hanno fatto parte del gruppo del 2006, l’ultima nazionale azzurra, con esclusione di quelle del 2021, in grado di unire tutti sotto un’unica bandiera, quella tricolore. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Nazionale Ranieri Favorito Campione

Torino, Vanoli: "Mi sarebbe piaciuto Ranieri in Nazionale. Contestazione? I tifosi hanno il diritto di farlo" - Alla vigilia dell'ultima partita contro la Roma, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha commentato le contestazioni dei tifosi, sottolineando che “hanno il diritto di farlo”.

In bocca al lupo Mister #Spalletti #ctnazionale #ctitalia Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Ct: Ranieri rinuncia, Gattuso in pole; Claudio Ranieri non allenerà la Nazionale italiana: ecco chi è ora il favorito; Gattuso in pole come nuovo ct della Nazionale, occhio anche a De Rossi. Più difficile la pista Pioli o la solu.

Nazionale, dopo il “no” di Ranieri è caccia al nuovo Ct: favorito l’ex campione del mondo 2006 - Nazionale, dopo il "no" di Ranieri è caccia al nuovo Ct: favorito l'ex campione del mondo 2006 Gennaro Gattuso ...

Ranieri, elogio della coerenza e degli impegni presi e mantenuti - Ma, nel caos azzurro la sua rinuncia per mantenere fede al nuovo incarico nella Roma, è la riaffermazione di valor ...

Ranieri o Pioli? I favoriti per il dopo Spalletti alla guida della Nazionale. Cosa succede - Dopo Marcello Lippi, il primo Marcello Lippi, quello del trionfo a Berlino, la nazionale italiana di calcio non ha avuto un ...