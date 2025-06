Il calcio italiano si trova a un crocevia cruciale: le dimissioni di Gravina e la ricerca di un nuovo commissario tecnico mettono in discussione il futuro della Nazionale. Tra crisi di sistema e sfide impreviste, l’Italia deve riprendersi e ricostruire la propria identità . Con l’ombra dell’imminente Mondiale, il nostro Paese si prepara a scegliere con attenzione il volto della rinascita azzurra, perché il calcio non è solo passione, ma anche strategia e visione.

Analisi del momento delicatissimo della selezione azzurra, gli scenari per la panchina e per quanto riguarda il presidente federale Conclusa l'era Spalletti, la Nazionale deve guardare avanti. Con una scalata che si è giĂ fatta ripida verso il prossimo Mondiale, ancora una volta, e con tante incognite per il futuro, non solo quelle per la figura del nuovo CT. Nazionale, dimissioni Gravina e nuovo CT: "Crisi di sistema" ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come raccontato da Calciomercato.it, Ranieri era tentato dall'idea e ha valutato attentamente, ricevendo una apertura dai Friedkin come lui stesso ha testimoniato.