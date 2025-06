Nazionale Claudio Ranieri rifiuta l' incarico | non sarà il successore di Spalletti

Claudio Ranieri, leggendario allenatore e simbolo del calcio italiano, rifiuta l’incarico di guidare la Nazionale, preferendo restare fedele alla Roma. La proposta del presidente Gravina aveva acceso speranze, ma il Maestro ha scelto di continuare il suo percorso con il club giallorosso. Un gesto che sottolinea il valore della lealtà e della passione per il calcio, lasciando spazio a nuovi scenari nel panorama azzurro.

Claudio Ranieri rifiuta la proposta del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, di allenare la Nazionale italiana. "Grazie ma ho deciso di restare a disposizione della Roma". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nazionale, Claudio Ranieri rifiuta l'incarico: non sarà il successore di Spalletti

In questa notizia si parla di: Nazionale Claudio Ranieri Rifiuta

Italia vergognosa, il popolo sentenzia: “Date la Nazionale a Ranieri”. Non solo Sir Claudio in caso di addio di Spalletti - L’Italia, patria di passione e orgoglio, si trova oggi divisa tra amori sportivi e delusioni cocenti.

Dai su impossibile che rifiuta la panchina della Roma e poi si siede su quella della nazionale anche se con il doppio incarico!!!! Impossibile dai….. #Ranieri #Friedkin Partecipa alla discussione

Fossi nei Friedkin lo manderei a fanculo e lo metterei ad un bivio. Immagina essere il presidente della squadra in cui lui è nato e tifa, gli proponi di restare ad allenare un anno in più, lui legittimamente rifiuta ma poi accetta (dopo aver annunciato il ritiro) la nazi Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos Nazionale, dopo le dimissioni di Luciano Spalletti da ct Claudio Ranieri rifiuta la panchina degli Azzurri; Claudio Ranieri rifiuta la Nazionale: «Decisione solo mia, resto alla Roma in modo totale. Ipotesi Pioli o rit; Sky - Ranieri rifiuta la panchina della Nazionale: no al ruolo di CT dell'Italia, resta alla Roma per rispettare l’impegno con i Friedkin.

Claudio Ranieri rifiuta la Nazionale: «Decisione solo mia, resto alla Roma in modo totale. Ipotesi Pioli o ritorno di Mancini - Claudio Ranieri non sarà il prossimo allenatore della Nazionale.

Ranieri rifiuta la Nazionale, non sarà lui il prossimo ct dell'Italia, resterà alla Roma: il no del tecnico al doppio ruolo - L’attuale senior advisor giallorosso ha detto ‘no’ a Gravina dopo i contatti col presidente della ...

Ranieri rifiuta la panchina dell'Italia, non sarà ct - Dopo ore di riflessioni l'ex allenatore della Roma che ora diventerà senior advisor della società ha rifiutato la possibilità di alle ...