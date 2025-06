Nazionale allo sbando | l’annuncio dell’ultim’ora scuote l’ambiente azzurro

Il calcio italiano si trova in un vortice di incertezza: l’annuncio dell’addio di Luciano Spalletti scuote l’ambiente azzurro e lascia il futuro della Nazionale in bilico. Dopo una vittoria simbolica contro la Moldavia, il tecnico di Certaldo si congeda con un sorriso e molte domande ancora senza risposta. La strada verso il prossimo capitolo è tutta da scrivere, ma una cosa è certa: il nuovo corso necessita di idee chiare e determinazione.

Il presidente delle FIGC, Gabriele Gravina, ha portato a casa un no pesantissimo: l'esperto allenatore ha rinunciato alla panchina della Nazionale. Nella giornata di ieri si è tenuta l'ultima gara di mister Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale azzurra. Da esonerato, il tecnico di Certaldo ha guidato l'Italia contro la Moldavia, imponendosi al Mapei Stadium con un secco 2-0. Insomma, l'ex Napoli si è congedato con una vittoria, seppur misera, ma essenziale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai prossimi Mondiali. Archiviata la gestione Spalletti, ora il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha fretta di dare inizio al nuovo corso, affidandosi ad un nuovo commissario tecnico.

