Navi indiane spengono l' incendio su una portacontainer di Singapore

In un'operazione di pura abilità e collaborazione internazionale, le navi indiane hanno finalmente spento l'incendio a bordo della portacontainer MV Wan Hai 503, al largo delle coste di Singapore. Le immagini della Guardia Costiera mostrano lo sforzo corale per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle vite umane coinvolte. Questo episodio sottolinea l'importanza della cooperazione marittima globale in situazioni di emergenza. La speranza ora è che la nave possa riprendere il suo viaggio in sicurezza.

Singapore, 10 giu. (askanews) - Le immagini diffuse dalla Guardia Costiera indiana mostrano le sue navi impegnate nelle difficili operazioni di spegnimento di un incendio a bordo di una nave portacontainer battente bandiera di Singapore. La MV Wan Hai 503 ha preso fuoco lunedì al largo della costa meridionale dell'India. L'Autorità Marittima e Portuale di Singapore (MPA) ha dichiarato in un comunicato che ci sono stati "alcuni feriti" tra l'equipaggio, e che quattro membri risultano dispersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Navi indiane spengono l'incendio su una portacontainer di Singapore

Ne parlano su altre fonti

Navi indiane spengono l’incendio su una portacontainer di Singapore; Wan Hai Lines riferisce di un incendio su una nave della sua unità di Singapore; Esplode un incendio sulla nave cargo con 3.000 auto elettriche cinesi.

Esplosione e incendio su nave al largo del Kerala: imponente la colonna di fumo - (LaPresse) Un'esplosione e un conseguente incendio sono stati segnalati lunedì a bordo di una nave portacontainer battente bandiera di Singapore al largo della costa del Kerala, nell'India meridionale ...

Portacontainer di Singapore in fiamme al largo dell'India del Sud - Una nave portacontainer battente bandiera di Singapore ha preso fuoco al largo della costa meridionale dell'India ...

Incendio a bordo di un cargo nell'Oceano Indiano: 40 container in acqua, equipaggio in salvo - Un incendio è divampato sulla nave cago Wan Hai 503, battente bandiera di Singapore e diretta a Mumbai, a circa 140 chilometri dalla costa dello stato meridionale indiano del Kerala.