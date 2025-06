nave vespucci torna alla spezia interventi di manutenzione per 9 milioni di euro

Dopo quasi due anni di avventure oceaniche, la Nave Vespucci fa ritorno a casa, alla Spezia, il 16 giugno. Un momento di grande orgoglio per l’Italia, arricchito da interventi di manutenzione per 9 milioni di euro che garantiranno il suo splendore e funzionalità . Prima di riprendere il mare, questa iconica imbarcazione sarà protagonista di cerimonie e visite guidate, celebrando il suo prestigio e la tradizione marittima italiana.

La Spezia, 10 giugno 2025 – L’atteso ritorno a casa è previsto per la mattinata del 16 giugno, con l’ormeggio già fissato al secondo braccio del molo Italia. Dopo quasi due anni di navigazione per i mari del mondo, Nave Vespucci torna alla Spezia. Un evento che sarà celebrato con tanto di cerimonia e visite guidate a bordo, prima che la nave più bella del mondo – che conclude oggi a Genova il tour mondiale, in occasione della Festa della Marina – varchi nuovamente l’ingresso dell’Arsenale militare per sottoporsi a una corposa opera di manutenzione. La Signora dei mari, varata nel 1931 a Castellammare di Stabia, ha necessità di grandi attenzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it