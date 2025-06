Nautica con ‘Malizia Explorer’ lo Yacht Club de Monaco vara la scienza in mare aperto

Nelle acque scintillanti di Monaco, un nuovo capitolo della scoperta marina si apre con il battesimo dello 'Malizia Explorer'. Non si tratta semplicemente di uno yacht: rappresenta un messaggio potente di impegno e innovazione per la tutela degli oceani. Venerdì 6 giugno 2025, in un gesto simbolico, Sylvia Earle ha sancito l'inizio di un'era dedicata alla scienza e alla salvaguardia del nostro pianeta blu. La ...

Non √® solo una barca: √® un messaggio. Venerd√¨ 6 giugno 2025, nelle acque del porto di Monaco, √® stato battezzato ‚ÄėMalizia Explorer‚Äô, nuovo veliero da ricerca scientifica della Team Malizia, fondata dal Vicepresidente dello Yacht Club de Monaco, Pierre Casiraghi, e Boris Herrmann. A rompere la bottiglia sullo scafo, la celebre oceanografa ed esploratrice statunitense Sylvia Earle, oggi 89enne e riferimento mondiale nella tutela degli oceani. ¬† La cerimonia, celebrata con la benedizione di padre Christian Venard, si √® svolta alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, presidente dello Yacht Club, affiancato da circa 80 ospiti tra cui l‚ÄôAmbasciatore Peter Thomson, Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l‚Äôoceano, e Bernard d‚ÄôAlessandri, Segretario Generale del Club. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Nautica, con ‚ÄėMalizia Explorer‚Äô lo Yacht Club de Monaco vara la scienza in mare aperto

