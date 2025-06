Nashville fuoco ed esplosioni nella biblioteca | le immagini riprese da un residente

Nashville è stata sconvolta da un grave incendio e da esplosioni nella notte, immortalate in immagini da un residente. Il parcheggio della principale biblioteca pubblica della città è stato teatro di un drammatico incendio, con forti detonazioni che hanno risvegliato l'allarme tra i cittadini. Eli Gilmore, musicista e testimone oculare, ha condiviso il suo racconto e le immagini di questa terribile notte, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulle cause e sui danni.

Nel parcheggio della principale biblioteca pubblica di Nashville, Tennessee, è divampato un incendio nella notte, e sono state udite delle esplosioni. Eli Gilmore, un musicista che vive nel condominio adiacente, ha dichiarato di aver sentito delle forti esplosioni intorno all’1:15 del mattino. Durante una videochiamata FaceTime con l’Associated Press, ha mostrato un video dell’edificio con il fumo che usciva e i veicoli di emergenza che lo circondavano. Ha detto che sul posto erano visibili almeno 50 vigili del fuoco. Il garage della biblioteca pubblica è spesso utilizzato a tarda notte da persone che si recano nei bar del centro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nashville, fuoco ed esplosioni nella biblioteca: le immagini riprese da un residente

Nashville, fuoco ed esplosioni nella biblioteca: le immagini riprese da un musicista - Nashville sconvolta da un incendio e da esplosioni improvvise nella biblioteca pubblica, catturati in immagini dal musicista Eli Gilmore.

