Nashville fuoco ed esplosioni nella biblioteca | le immagini riprese da un musicista

Nashville sconvolta da un incendio e da esplosioni improvvise nella biblioteca pubblica, catturati in immagini dal musicista Eli Gilmore. La notte si è trasformata in un dramma mentre il parcheggio della principale biblioteca della città bruciava, con esplosioni che scosse l'intera comunità . Decine di vigili del fuoco sono intervenuti per contenere l'emergenza, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa si cela dietro questa violenta esplosione?

Nel parcheggio della principale biblioteca pubblica di Nashville, in Tennessee, è divampato un incendio nella notte, e sono state udite delle esplosioni. Eli Gilmore, un musicista della città che vive nel condominio adiacente, ha dichiarato di aver sentito delle forti esplosioni intorno all'1:15 del mattino e che sul posto c'erano decine di vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nashville, fuoco ed esplosioni nella biblioteca: le immagini riprese da un musicista

