Nasce l’App Oases La piattaforma per i deserti sanitari inventata a Monza

Nasce Oases, la piattaforma rivoluzionaria che trasforma i deserti sanitari in oasi di speranza. Ideata a Monza, questa innovativa app mira a colmare le lacune nelle aree remote del mondo, garantendo assistenza immediata e di qualità. In un contesto in cui ogni minuto conta, Oases si propone come un ponte tra medici e pazienti, portando cure tempestive ovunque ce ne sia bisogno. La sfida è iniziata: il futuro della sanità può cambiare grazie a questa idea brillante.

Nei “deserti sanitari“ ogni minuto conta. I medici chiamano così le aree remote del mondo, quelle con scarse strutture sanitarie e pochi specialisti, dove la gente non ha accesso a cure mediche di emergenza tempestive e di qualità. Per questo è nato il progetto Oases, (Organization for the Advancement and Support of Emergency Systems), un’iniziativa di solidarietà sanitaria che trova le sue radici in Brianza, in seno alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’ Università Milano Bicocca. L’ateneo ha lanciato la campagna di crowdfunding che ha inaugurato la VII Call BiUniCrowd. Obiettivo: sviluppare una piattaforma digitale intuitiva per supportare chi offre cure d’emergenza in aree rurali e isolate, guidando gli operatori sanitari meno esperti durante il triage, la diagnosi e il trattamento delle patologie acute più comuni (soprattutto malaria e gastroenteriti) incontrate nei contesti a risorse limitate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce l’App Oases. La piattaforma per i “deserti sanitari“ inventata a Monza

