Nasce Italia 2035 | strategie dialogo e visione per un futuro di crescita e stabilità

Italia 2035 prende vita: un’occasione unica per definire strategie, dialogare e costruire insieme un futuro di crescita e stabilità. Promossa da Forbes Italia, questa prima edizione riunisce protagonisti istituzionali, imprenditoriali e professionali in un dibattito fondamentale per plasmare le vie del nostro Paese. L’evento di Roma rappresenta il punto di partenza di un percorso condiviso, che potrà trasformare le sfide di oggi in opportunità di domani.

È ufficialmente partita la prima edizione di “Italia 2035 – Strategie per un futuro di crescita e stabilità”, l’iniziativa promossa da Forbes Italia per delineare, insieme a protagonisti del mondo istituzionale, imprenditoriale e professionale, una visione concreta e condivisa del futuro del Paese. L’evento si terrà a Roma domani e giovedì 12 giugno dalle ore 10 nella sala conferenze della Cassa dei Geometri (Lungotevere De Brescia, 4). Organizzato come un grande laboratorio di idee e confronto, il focus si articola in due giornate di lavori: la prima dedicata a sei tavole rotonde tematiche e occasioni di networking tra stakeholder strategici, la seconda riservata alla sintesi dei contributi e alla formulazione di prospettive operative per il medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Consorzio Italia Cloud ha inviato una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando l'urgenza di sviluppare strategie per proteggere il know-how e le imprese digitali.

