Narni strada di Marrano percorsa oltre i limiti di velocità | Installare gli autovelox

Narni strada di Marrano, cuore pulsante di collegamenti tra Sabbione e la Flaminia, si sta trasformando in una trappola per i residenti. La crescente velocità e gli eccessi di automobilisti, spesso oltre i limiti consentiti, rendono questa arteria comunale una sfida quotidiana. Per salvaguardare sicurezza e tranquillità , si pensa di installare autovelox. Ma non è tutto: quali saranno le ripercussioni di questa scelta sulla comunità locale?

Una situazione che i residenti definiscono "insostenibile". E' quella che si registra in strada di Marrano, un'arteria comunale che collega la zona di Sabbione con la Flaminia e che da ormai alcuni anni è diventata una sorta di percorso alternativo ai tanti automobilisti che per varie ragioni si. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Narni, strada di Marrano percorsa oltre i limiti di velocità : “Installare gli autovelox”

Cosa riportano altre fonti

