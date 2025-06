Napoli valuta Nicola Leali | biennale all’esperto portiere

Il Napoli si prepara a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, puntando su un profilo d’esperienza tra i pali. Tra le opzioni considerate dalla dirigenza azzurra c’è Nicola Leali, portiere di 32 anni attualmente al Genoa, che potrebbe arrivare con un contratto biennale per garantire solidità e competenza alla squadra. Reduce da un’esperienza positiva, l’obiettivo è consolidare la porta partenopea con un professionista affidabile e pronto a dare il suo contributo.

Il Napoli è al lavoro per definire la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al ruolo di secondo portiere. Tra i profili valutati dalla dirigenza azzurra c’è Nicola Leali, 32 anni, attualmente al Genoa. Il club partenopeo sarebbe pronto a offrirgli un contratto biennale per affiancare il titolare tra i pali Reduce . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - nicola - leali - portiere

Napoli, Piazza De Nicola: cedeva cocaina, arrestato 21enne - A Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 21enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, per cessione di cocaina in piazza De Nicola.

Il #Napoli è alla ricerca di un vice-#Meret in vista della prossima stagione. Nicola #Leali potrebbe rappresentare un'alternativa interessante ad Alex #Meret per la prossima stagione. Il club azzurro è pronto a offrire un biennale al portiere del #Genoa. [@repu Partecipa alla discussione

#Napoli, piace #Leali del #Genoa per la porta: il punto Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

REPUBBLICA - NAPOLI, OCCHI SU LEALI COME VICE MERET: CONTATTI IN CORSO CON IL GENOA; DA GENOVA - Napoli, nel mirino il portiere del Genoa Leali: può essere il vice Meret; Chi è Siegrist, il portiere del Genoa all'esordio a sorpresa contro il Napoli.

Idea Leali come secondo portiere: trattativa per un biennale in corso - Idea Leali come secondo portiere: trattativa per un biennale in corso Il Napoli valuta Nicola Leali come possibile vice di Alex Meret per la prossima ...

REPUBBLICA - Il Napoli è pronto a offrire un biennale a Nicola Leali - A sorpresa l'edizione genovese de La Repubblica si sofferma sull'interesse del Napoli per Nicola Leali, il portiere del Geno ...

DA GENOVA - Napoli, nel mirino Leali del Genoa: può essere il vice Meret - L'edizione genovese si sofferma sull'interesse del Napoli per il portiere rossoblù Nicola Leali: "Leali ha 32 anni e il contratto in scadenza la prossima stagione.