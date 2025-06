Napoli uomo ucciso da colpi di pistola a Cardito

Una tragedia scuote Cardito, in provincia di Napoli, dove un uomo di 56 anni è stato crivellato di colpi e ha perso la vita. La polizia sta lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dell’evento, che ancora riserva molti misteri. Forse, ma è da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito da un episodio di violenza inspiegabile, lasciando la comunità nel dolore e nella paura.

Un uomo è stato ucciso a Cardito, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima 56enne è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco in via Vecellio verso le 10 ed è stata trasportata al Pronto Soccorso di Frattamaggiore dove poi è morta. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera della locale Squadra Mobile e del Commissariato di Frattamaggiore. Forse, ma è da verificare, l'uomo sarebbe stato colpito da colpi sparati da un'auto.

