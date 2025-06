Napoli trattativa in corso col Milan per Musah | è una richiesta di Conte

Napoli e Milan sono in fermento per la possibile cessione di Yunus Musah, talento emergente e obiettivo desiderato da Antonio Conte. La trattativa, ancora in corso, promette grandi emozioni e colpi di scena, mentre le parti tentano di trovare l’accordo perfetto. Resta da scoprire se Musah vestirà presto il bianco azzurro o il rosso nero, creando così un nuovo capitolo nel calcio italiano.

Yunus Musah può lasciare il Milan nei prossimi giorni. Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come rivelato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Esclusiva @FabrizioRomano: Il #Napoli è in trattativa con il #Milan per ingaggiare Yunus #Musah come nuovo centrocampista. Antonio #Conte apprezza il fatto che siano in corso trattative tra i vari club e che il giocatore sia ora in trattativa. Musah è interessat Partecipa alla discussione

Il #Napoli è in trattativa con il #Milan per Yunus #Musah. Dialoghi in corso tra le parti: un’intesa tra il Napoli e il calciatore sui termini contrattuali non sarà difficile da raggiungere. È un profilo che piace molto ad Antonio #Conte. @FabrizioRomano via @MatteM Partecipa alla discussione

