Napoli si accendono le luci a piazza Plebiscito | è festa per i 2500 anni della città

Napoli brilla sotto le luci di Piazza Plebiscito, celebrando un traguardo straordinario: 2500 anni di storia e cultura. Un’occasione unica per riscoprire la città nel suo splendore, tra eventi spettacolari e iniziative che ne esaltano l’identità. Questa festa rappresenta un omaggio alla ricchezza di Napoli e un invito a vivere la sua anima vibrante. La città si prepara a sorprendere ancora una volta, consolidando il suo ruolo di patrimonio mondiale.

I 2500 anni dalla nascita di Napoli sono un modo per valorizzare la città nel suo insieme. In attuazione dell?accordo per la valorizzazione, riqualificazione e gestione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it