Napoli sbloccato l’affare De Bruyne | fissata data per firma e visite mediche

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli si avvicina: l'affare è finalmente sbloccato, con data già fissata per visite mediche e firma del contratto. Il centrocampista belga, rientrato dagli impegni internazionali, si prepara a entrare a far parte della squadra partenopea nelle prossime ore. Un acquisto di grande livello che promette di infiammare il campionato italiano e regalare entusiasmo ai tifosi azzurri. La Serie A non vede l’ora di assistere a questo spettacolo.

Si sblocca finalmente l’affare Kevin De Bruyne, con il Napoli pronto ad accoglierlo in grande stile già in settimana: ecco quando svolgerà le visite mediche Il centrocampista belga, di rientro dagli impegni con la Nazionale impreziositi con un gol partita contro il Galles, sarà finalmente un tesserato del Napoli per le prossime due stagioni. Kevin De Bruyne sarà del Napoli: fissate visite mediche (ANSA) Calciomercato.it Aurelio De Laurentiis e i suoi dirigenti sono riusciti a concludere la negoziazione, piuttosto lunga e complessa, con i legali di Kevin De Bruyne. C’è sempre stato ottimismo nelle ultime due settimane, post vittoria dello Scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli, sbloccato l’affare De Bruyne: fissata data per firma e visite mediche

In questa notizia si parla di: napoli - affare - bruyne - visite

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli! - è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Visite mediche rinviate per Kevin De Bruyne. Ma l'affare non è a rischio. I tifosi del #Napoli devono ancora pazientare. Partecipa alla discussione

CDS - Napoli-De Bruyne, affare virtualmente chiuso, si stanno sistemando gli ultimi dettagli https://ift.tt/jnWtF2o Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, sbloccato l’affare De Bruyne: fissata data per firma e visite mediche; De Bruyne-Napoli, Sportitalia: visite mediche impostate per giovedì! Affare ai dettagli; Kevin De Bruyne al Napoli: affare fatto, manca solo la firma.

SKY - De Bruyne-Napoli, visite mediche giovedì. Preso anche Musah dal Milan - Napoli scatenato sul fronte acquisti: arrivano Kevin De Bruyne e Yunus Musah a rinforzare il centrocampo.

De Bruyne-Napoli, Sportitalia: visite mediche impostate per giovedì! Affare ai dettagli - Ultim'ora calciomercato Napoli: finalmente si intravede la fumata bianca definitiva per Kevin De Bruyne in azzurro con le visite mediche a Villa Stuart.