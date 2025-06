Napoli Sam Beukema ha detto sì al trasferimento | trattativa tra i 30 e 40 milioni di euro

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più intenso con rumor di alto calibro. Sam Beukema, difensore olandese di grande talento, ha espresso il suo sì al trasferimento, alimentando una trattativa che potrebbe chiudersi tra i 30 e i 40 milioni di euro. Con questa mossa, la SSC Napoli punta a rafforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League, confermando l’ambizione di costruire una squadra competitiva e vincente.

