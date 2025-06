Napoli ribaltone Osimhen | l’ipotesi clamorosa prende quota

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si fa sempre più incerto, mentre uno scenario clamoroso prende quota: il possibile ritorno di Kevin De Bruyne nel calcio italiano. Dopo aver conquistato due scudetti in tre anni, il club partenopeo si prepara a una rivoluzione che potrebbe cambiare le sorti della squadra. L’arrivo del campione belga all’ombra del Vesuvio promette emozioni e sorprese, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa riserverà il mercato.

Il futuro di Victor Osimhen è incerto più che mai: nelle ultime ore sta prendendo quota uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava impensabile Il Napoli, dopo aver vinto con merito il secondo Scudetto negli ultimi tre anni, attende con ansia la fine degli impegni delle Nazionali per poter accogliere finalmente il suo nuovo top player. Kevin De Bruyne, con ogni probabilità, diventerà un nuovo calciatore azzurro. L'arrivo del belga all'ombra del Vesuvio ha di fatto monopolizzato l'attenzione mediatica degli ultimi giorni, ma a Napoli continua a far rumore anche la questione relativa ad un altro calciatore: quella di Victor Osimhen.

