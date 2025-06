Napoli operazione contro l’immigrazione clandestina | eseguite 45 misure cautelari all’alba

Alle prime luci dell’alba, Napoli si sveglia con un’operazione di grande impatto contro l’immigrazione clandestina, coordinata dalla DDA. Con 45 misure cautelari in corso di esecuzione, questa azione dimostra la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere un fenomeno complesso e radicato nel territorio. Un blitz che mette in luce l’impegno dello Stato nella tutela della legalità, portando alla luce dinamiche inquietanti e rafforzando la sicurezza dei cittadini.

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato sta dando esecuzione a un'importante operazione contro l'immigrazione clandestina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli. Sono 45 le misure cautelari in corso di esecuzione in varie località della provincia di Napoli e in altre province italiane, a conferma della vasta portata dell'indagine.

In questa notizia si parla di: Napoli Operazione Immigrazione Clandestina

