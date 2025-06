Napoli nuovo centrocampista a un passo | colpo da 25 milioni per Conte

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una notizia che farà felice i tifosi: a un passo l'acquisto di un nuovo centrocampista da 25 milioni di euro, un vero e proprio colpo di scena per Antonio Conte. Mentre la concorrenza fatica a tenere il passo, il Napoli si appresta a rinforzare ulteriormente la sua rosa. Ora, tocca ad Aurelio De Laurentiis decidere: il mercato azzurro si prepara a scrivere un altro capitolo di successo.

Calciomercato Napoli, è quasi fatta per il centrocampista: in arrivo un colpo da 25 milioni di euro per Antonio Conte. Il Napoli, in una situazione più che confusionaria per le concorrenti, può continuare a sorridere dopo lo scudetto vinto. Antonio Conte, settimane fa, ha di fatto prolungato il proprio contratto con i partenopei. Ora però tocca ad Aurelio De Laurentiis soddisfare le richieste del tecnico. Il centrocampo azzurro inizia a prender forma, considerando l'arrivo sempre più vicino di Kevin De Bruyne. Dopo il top player belga di fatto a un passo, la società prepara un altro acquisto oneroso per il centrocampo.

In questa notizia si parla di: napoli - conte - centrocampista - colpo

