Napoli non solo De Bruyne | l’accordo è totale

Napoli non si ferma: tra attese e sorprese, il club partenopeo si conferma protagonista del calciomercato. Con l'attenzione rivolta a De Bruyne e altri talenti, il DS Manna lavora senza sosta per rafforzare la rosa di Antonio Conte. La trattativa con il centrocampista belga si avvicina alla conclusione, mentre nuove indiscrezioni emergono all’orizzonte, alimentando l’entusiasmo dei tifosi azzurri. La sessione di mercato si preannuncia infuocata e ricca di novità .

Il club partenopeo domina il calciomercato: in attesa dell’ufficialitĂ di De Bruyne, Manna chiude un altro colpo. Napoli attivissimo sul mercato. Il ds Manna continua a monitorare giocatori adatti al gioco di Antonio Conte ed utili per rinforzare alcuni reparti della rosa azzurra. Ormai ad un passo la chiusura della trattativa con Kevin De Bruyne: fissate per giovedì le visite mediche del centrocampista belga. Nel frattempo arriva una notizia che stupisce tutti i tifosi azzurri. Nel giro di pochissimo tempo i l Napoli è riuscito a trovare l’accordo e chiudere un’ulteriore trattativa. Romano: “Accordo totale tra il Napoli e Musah”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non solo De Bruyne: l’accordo è totale

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

CDS - Napoli-De Bruyne, accordo totale e contratti approvati: ecco quando svolgerĂ le visite mediche https://ift.tt/yH7hUGp Partecipa alla discussione

Ci siamo, accordo totale! #DeBruyne giocherĂ nel #Napoli! Partecipa alla discussione

