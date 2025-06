Napoli-Marianucci si attende l’ufficialità | il curioso dettaglio social fa impazzire i tifosi

Napoli si prepara ad accogliere il talento di Luca Marianucci, il giovane difensore che sta già facendo parlare di sé non solo per le sue doti tecniche, ma anche per un dettaglio social che ha conquistato i tifosi. Mentre il club attende ufficialmente l’annuncio, l’entusiasmo cresce: Marianucci è pronto a indossare la maglia azzurra e a scrivere nuove pagine di gloria. E i supporter sono pronti a seguirlo passo dopo passo...

Luca Marianucci è pronto a vestire la maglia azzurra, c’è un dettaglio social che fa impazzire i tifosi. Il Napoli guarda al futuro e piazza il primo colpo per la stagione 202526: Luca Marianucci, difensore classe 2004, arriva dall’Empoli per circa 9 milioni di euro più bonus, con un contratto quinquennale fino al 2030. Ma oltre alle doti in campo, Marianucci sta già conquistando i tifosi azzurri, anche grazie alla sua presenza sui social, dove si è subito identificato come “ Calciatore della SSC Napoli ” ancor prima dell’annuncio ufficiale della società. Marianucci al Napoli: esplosione social e l’abbraccio dei tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Marianucci si attende l’ufficialità: il curioso dettaglio social fa impazzire i tifosi

In questa notizia si parla di: marianucci - napoli - dettaglio - social

Napoli, è fatta per Luca Marianucci. Accomandato: “La prima settimana di giugno firmerà il contratto: le cifre” - Napoli è pronta ad accogliere Luca Marianucci, il difensore dell'Empoli, che firmerà il contratto nella prima settimana di giugno.

Nelle prossime ore è previsto l'annuncio ufficiale da parte del Napoli sull'acquisto di Marianucci Intanto, il difensore ha già cambiato la sua bio su Instagram, aggiungendo il nome del club partenopeo: tanta voglia di azzurro per lui #SSCNapoli #SpazioNa Partecipa alla discussione

#Marianucci-#Napoli, dopo le visite il difensore si recherà a Castel Volturno per firmare il contratto https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Marianucci-Napoli--dopo-le-visite-il-difensore-si-rechera-a-Castel-Volturno-per-firmare-il-contratto-140393.aspx… Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Napoli, Marianucci è pronto: ha già cambiato la bio di Instagram in «Player of Ssc Napoli»; Marianucci anticipa l'annuncio ufficiale aggiungendo sui social: Calciatore della SSC Napoli | FOTO; Calciomercato Napoli al via, oggi il primo acquisto: Marianucci a Villa Stuart.

Calciomercato Napoli, Marianucci è pronto: ha già cambiato la bio di Instagram in «Player of Ssc Napoli» - La firma ufficiale arriverà solo nelle prossime ore, ma Luca Marianucci sembrerebbe già essere ...

KISS KISS - Napoli, Marianucci a Castel Volturno dopo le visite mediche per firmare il contratto - Radio Kiss Kiss Napoli scrive sul proprio profilo X: "Marianucci, subito dopo aver terminato le visite mediche, si recherà al centro sportivo di Castel Volturno per firmare il contratto con il Napoli" ...

TMW - Napoli, terminate le visite mediche di Marianucci: tutto pronto per l'ufficialità - com, sono appena terminate le visite mediche presso Villa Stuart di Luca Marianucci con il Napoli.