Napoli la rivoluzione di Conte | slot liberato ora pressing sul rinforzo da Champions

Napoli si prepara a una vera rivoluzione sotto la guida di Antonio Conte, che mira a rinvigorire la squadra in vista della prossima Champions. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi con lo scudetto, il club ora si concentra sul rafforzamento e sulla riduzione degli esuberi. Con il tecnico che dà il via libera alle cessioni e alle operazioni di mercato, il Napoli si appresta a scrivere un nuovo capitolo vincente: il futuro è già in movimento.

La rivoluzione di Antonio Conte per la seconda estate al Napoli è appena cominciata: si alza l’asticella, via gli esuberi Rivoluzione con vista Champions. Il Napoli comincia a fare i conti con il proprio passato, ma Antonio Conte vuole fare piazza pulita e liberarsi di tutti gli elementi che non serviranno alla causa. Antonio Conte dà il via libera alla cessione del difensore (ANSA) Calciomercato.it Nell’anno post Scudetto sono stati commessi troppi errori sul mercato. Tanti acquisti flop, che non hanno lasciato il segno e che sono solo un peso per la formazione della rosa finale. Uno dei grandi punti interrogativi della stagione 2023-24 è stato Jesper Lindstrom. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli, la rivoluzione di Conte: slot liberato, ora pressing sul rinforzo da Champions

