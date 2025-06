Napoli in Spagna sono sicuri Colpo da 30 milioni in arrivo

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora, con un affare da 30 milioni che potrebbe rivoluzionare la difesa e rafforzare le ambizioni di Antonio Conte. Dopo aver annunciato il giovane Luca Marianucci, il club partenopeo si sta assicurando un colpo importante in Spagna, confermando la sua determinazione nel costruire una squadra competitiva. La strategia è chiara: Napoli vuole continuare a puntare in alto, e questa operazione potrebbe essere il tassello decisivo per la stagione futura.

"> Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di Antonio Conte. Dopo aver definito l’arrivo del giovane centrale Luca Marianucci — classe 2004, che firmerĂ oggi il suo contratto — il club partenopeo è pronto a chiudere un altro importante colpo in difesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il nome piĂą caldo per la corsia mancina è quello di Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona reduce da una stagione di alto livello in Liga. Il Napoli ha presentato un’offerta da circa 30 milioni di euro, cifra vicina ai 35 milioni della clausola rescissoria del calciatore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, in Spagna sono sicuri. Colpo da 30 milioni in arrivo

In questa notizia si parla di: napoli - colpo - arrivo - spagna

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Colpo al narcotraffico tra Spagna e Napoli, catturati fornitori e corrieri; Napoli Basket, il colpo va a segno: arriva la stella Kevin Pangos; Primo colpo invernale per il Napoli: ufficiale l'arrivo dell'ex Juventus Luis Hasa, arriva dal Lecce.

Dalla Spagna: "Il Napoli rilancia per Gutierrez, l'accordo è vicino: le cifre" - Il Napoli, secondo quanto riporta la testata giornalistica Marca, sarebbe sempre più vicino all'acquisto di Miguel Gutierrez del Girona.

Nuovo colpo Napoli, Manna spinge per il suo arrivo: “C’è già l’accordo” - È un Napoli sempre più determinato in sede di mercato: l’ultimo nome, spinto molto dal direttore sportivo Giovanni Manna, arriva dalla Spagna.

Napoli Femminile, arriva Kolden Holme. Colpo dei partenopei per la salvezza - Questa la nota della società partenopea: "Napoli Femminile è lieto di annunciare l’arrivo di Madelen Kolden Holme, esterna offensiva norvegese classe ...