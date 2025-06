Napoli in arrivo due esterni sinistri | non solo Ndoye l’altro nome arriva dalla Bundesliga

Napoli si prepara a rafforzarsi con due esterni sinistri, uno dei quali arriva dalla Bundesliga. Dopo aver puntato su Ndoye, il ds Manna sta lavorando per aggiungere un altro talento di livello alla rosa azzurra, in linea con le richieste di Conte. Con un budget tra i 150 e i 200 milioni, il club partenopeo si appresta a compiere uno dei colpi più importanti del mercato. La sfida è lanciata!

