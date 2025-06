Napoli il protagonista dello Scudetto dice addio? Svelata la sua posizione

Napoli, protagonista di un’intensa stagione di calcio, si prepara a scrivere il suo futuro tra cessioni e nuovi innesti. Il recente addio di una pedina chiave come Victor Osimhen, svelato dal calciatore stesso, apre un capitolo cruciale nella strategia di mercato sotto la guida di Antonio Conte. Tra tensioni e speranze, la società azzurra si trova alla svolta, pronta a plasmare il proprio destino nell’estate che si annuncia decisiva.

Nuova telenovela in casa Napoli, addio ad una pedina importante per Antonio Conte? Il calciatore ha svelato la sua posizione Il Napoli sta programmando entrate ed uscite della prossima sessione estiva di calciomercato. Anche quest'anno, come avvenuto nella scorsa estate, la cessione di Victor Osimhen si sta rivelando un vero grattacapo per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. La questione era stata risolta temporaneamente con il prestito last minute al Galatasaray, con tanto di rinnovo e abbassamento della clausola, ma ora il problema è tornato attuale. Nei prossimi due mesi l'obiettivo sarà cedere il nigeriano a titolo definitivo, per finanziare i colpi in entrata.