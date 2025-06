Napoli il no di Osimhen all' Al-Hilal complica il mercato

fa sentire forte e chiara, ma adesso quella stessa ondata rischia di sommergere il mercato azzurro. Il no di Osimhen all'Al Hilal non solo scuote le acque, ma complica significativamente le strategie di mercato della squadra partenopea, lasciando tutti a domandarsi quali saranno le prossime mosse in un contesto ormai tutt'altro che scontato.

Napoli, 10 giugno 2025 - Da idolo incontrastato di un'intera piazza, ai suoi piedi al punto da perdonarne anche qualche 'marachella' (in campo e non) a problema bello grosso che sta indispettendo tutti, dai piani altissimi della società agli stessi tifosi: notoriamente quando di mezzo c'è Victor Osimhen, il mare non è mai calmo. Se fino a un passato che oggi sembra più lontano di quanto non lo sia realmente il Napoli l'onda del nigeriano la cavalcava (quasi) sempre a suo favore, a partire dalla scorsa estate la musica è cambiata ed è diventata una melodia stonata che risuona anche ora, con l'onda lunga (per restare in tema) dello scudetto che ancora la fa da padrona.

#Osimhen complica i piani mercato del #Napoli: i dettagli

