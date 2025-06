napoli il comune amplia accessi alle spiagge libere di posillipo

Napoli si prepara a migliorare l'accesso alle sue splendide spiagge di Posillipo, rispondendo alle esigenze dei cittadini e alle richieste del prefetto. Con due nuove delibere approvate dalla giunta comunale, si punta a gestire meglio il flusso di visitatori, prevenendo sovraffollamenti e tutelando il patrimonio ambientale. Un passo avanti verso un equilibrio tra fruibilità e rispetto dell’ambiente, che promette di rendere ancora più piacevole e sicuro il relax sul mare.

Tempo di lettura: 3 minuti La giunta comunale di Napoli ha approvato due delibere sulle modalitĂ di accesso alle spiagge libere di Posillipo, raccogliendo la sollecitazione del prefetto di Napoli che, con propria nota, “ha rappresentato come il sovraffollamento, giĂ verificatosi in occasione delle festivitĂ primaverili, oltre a possibili situazioni di degrado e di danno ambientale possa determinare anche problematiche di ordine pubblico e sicurezza. Tale situazione, come riportato nella medesima nota, è stata oggetto di discussione nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” Pertanto, la Prefettura ha chiesto “di valutare l’adozione di iniziative e provvedimenti volti a regolamentare l’accesso degli utenti alle spiagge libere del capoluogo nelle modalitĂ ritenute piĂą idonee a garantire la pubblica e privata incolumitĂ ed evitare possibili rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it