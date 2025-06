Napoli Gettò il piccolo Samuele dal balcone sconto di pena per Mariano Cannio

Napoli piange ancora la tragica perdita di Samuele Gargiulo, il bambino di 4 anni gettato dal balcone nel 2021. Dopo mesi di dolore e attese, si apre un nuovo capitolo con lo sconto di pena ottenuto da Mariano Cannio, il domestico responsabile di quella terribile tragedia. Un episodio che scuote la città e suscita riflessioni profonde sulla giustizia. L'articolo approfondisce i dettagli di questa drammatica vicenda e le sue implicazioni.

Napoli piange ancora per la tragedia del piccolo Samuele Gargiulo, il bambino di soli 4 anni gettato dal terzo piano della sua abitazione in via Foria il 27 settembre 2021. Il domestico Mariano Cannio, ritenuto responsabile della morte, ha ottenuto uno sconto di pena.

